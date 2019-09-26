2019/09/26 | 12:26

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الجهاز المركزي للاحصاء: ديالى المحافظة الوحيدة لم تشمل بخدمة معالجة المياه حتى الان

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، ان محافظة ديالى الوحيدة التي

لا تعالج مياه المجاري المتولدة.وقال الجهاز في تقرير له، ان "عدد محطات المعالجة المركزية ووحدة

المعالجة المتوسطة والصغيرة بلغت 59 محطة ووحدة معالجة"، مبينا ان

"الطاقة التصميمة لهذه المعالجات بلغت 2.1 مليون م3/ يوم".واضاف ان "هذه المحطات والوحدات توزعت على جميع المحافظات عدا محافظة

ديالى والتي لم تشمل بخدمة معالجة المياه الداعمة المتولدة لحد

الان".واشار الى ان "كمية المياة العادمة المتولد لمحطات ووحدات المعالجة

بلغت 2.8 مليون م3/يوم تم معالجة 1.6 مليون م3/ يوم منها ما يعادل 55%

حيث ادى توقف 20 محطة ووحدة معالجة وعمل 11 محطة معالجة بصورة جزئية

الى انخفاض هذه النسبة".

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