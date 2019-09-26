2019/09/26 | 12:26

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المنتخب الأولمبي في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا

جرت اليوم الخميس قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما

المؤهلة لاولمبياد طوكيو.ووقع المنتخب الاولمبي العراقي في المجموعة الاولى الى جانب كل من

تايلند البلد المستضيف وأستراليا والبحرين.

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