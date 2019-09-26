المكسرات مفتاح القضاء على السمنة

2019/09/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة عن وسيلة بسيطة لدرء السمنة مع التقدم في العمر، باستبدال الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس بالقليل من المكسرات يوميا.وتتبع الباحثون ما يقارب 300 ألف مشارك لنحو عقدين، وقاموا باستبيان حول كمية المكسرات التي يستهلكها المشاركون وأوزانهم.وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون نحو 14غ من المكسرات يوميا، يكتسبون وزنا أقل، وكانوا

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