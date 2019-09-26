اتحاد الأدباء يستنكر قمع تظاهرات حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستنكر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ما قامت به القوى الأمنية من قمع مفرط لتظاهرات حملة الشهادات العليا، حاثاً على التعامل الصحيح مع أرباب العلم، والسعي الجاد لتحقيق مطالبهم.وقال الناطق الاعلامي لاتحاد الادباء، عمر السراي، ان “الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، يستنكر ويدين ما قامت به القوى الأمنية من قمع مفرط لتظاهرات حملة الشهادات العليا، وتفريق للجموع بخراطيم المياه، بصورة مذلّةٍ ومهينةٍ لا تنمُّ عن إنسانية، ولا عن احترام للشرائح المهمّة في البلد.واضاف، ان “اتحاد الأدباء يقف رافعاً لواء المطالبة باسم من خرجوا احتجاجاً على تهميشهم، وعدم إعطائهم الفرصة في العيش الكريم، متجمّعين بصورة سلمية نساءً ورجالاً أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء، فما كان من المسؤولين عن حفظ الأمن إلا أن يجابهوا التظاهر السلمي الذي كفله الدستور بالعنف”.وتابع، “لقد حمّل الدستور العراقي الحكومة مسؤولية توفير فرص العمل للمواطنين، لا سيّما العقول العراقية التي تفانت وهي تستحصل شهاداتها، لكن العجيب بالأمر”، مبينا ان “الحكومة لم تبادر إلى مشروع حقيقي لاستيعاب الطاقات الأصيلة إلى الآن، وبعد أن باتت البطالة مستودعاً لنخبة الوطن، ثارت الجماهير لتنال أدنى ما يمكن أن تناله، فكان القمع جواباً لها”.وأكلم، “وهنا يشير الاتحاد العام للأدباء، إلى أن حفظ سلامة المتظاهرين واجبٌ أساس لا يمكن للدولة التغاضي عنه، كما يحثُّ على التعامل الصحيح مع أرباب العلم، والسعي الجاد لتحقيق مطالبهم، وتوفير الدرجات الوظيفية اللازمة لاستثمار مجالات تخصصهم، كما يدعو الاتحاد إلى الاعتذار الرسمي ممن تعرّضوا للقمع غير المسؤول، ودعوتهم إلى حوار يستوعب مطالبهم المشروعة”.

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