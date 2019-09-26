ولي العهد السعودي يعلن تحمله “المسؤولية كاملة” بمقتل خاشقجي

2019/09/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة مقتل جمال خاشقجي: ولي العهد السعودي يعلن أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" https://t.co/PTgQec54Qs — BBC News عربي (@BBCArabic) September 26, 2019

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