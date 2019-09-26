البنك المركزي يُنشئ قاعدة بيانات موحَّدة للنظام المصرفي في اقليم كوردستان

2019/09/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أنشأ البنك المركزي العراقي قاعدة بيانات للنظام المصرفي (ICBS) في فرعه بأربيل عاصمة اقليم كوردستان في خطوة لتوحيد قاعدة البيانات الرئيسة في بغداد والفروع الأُخَر.

وذكر البنك في بيان اليوم الخميس أنّه بالإمكان تنفيذ التحويلات المالية في نظام المدفوعات (RTGS) التي تقوم بها المصارف إلى حساباتها في فرع أربيل والبصرة بصورة مباشرة وآنية، في حين تعمل دائرة المحاسبة في هذا البنك حاليًّا باتجاه ربط قاعدة البيانات لدى فرع الموصل، ومن المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.

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