ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على أوساسونا

2019/09/26 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه أوساسونا بنتيجة (2-0) ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني.سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف مواطنه رودريغو دا سيلفا النتيجة في الدقيقة 72.وبفوزه الثالث توالياً، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة

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