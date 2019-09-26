بعد انخفاض لجلستين ..اسعار النفط تستعيد استقرارها عالميا

2019/09/26 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الامدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب.وبلغت العقود الآجلة حسب رويترز لخام القياس العالمي برنت 62.36 دولارا للبرميل، منخفضة ثلاثة سنتات أو 0.05%، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04% […]

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