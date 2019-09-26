“بالفديو”.. مخاوف من حدوث كارثة جديدة على غرار فاجعة الموصل بسبب “مترو المثنى”

2019/09/26 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق عبر عدد من اهالي محافظة المثنى عن قلقلهم البالغ من حدوث كارثة وغرق عشرات الطلاب الصغار، بسبب عدم وجود جسور تربط النواحي الزراعية مع بعضها البعض.ويضطر الاهالي هناك الى استخدام وسائل بدائية بديلاً عن الجسور تتمثل بالعبارات يدوية الصنع.

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