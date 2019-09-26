روسيا تطور تقنيات جديدة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

2019/09/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح علماء من الجامعة الوطنية للأبحاث النووية الروسية في تطوير تقنيات جديدة تسهل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتنقلون على كراس متحركة.وتبعا لموقع I C A M فإن العلماء في الجامعة تمكنوا من تطوير تقنيات خاصة تعتمد الذكاء الصناعي الذي يتحكم بالكرسي المتحرك بالاعتماد على بعض المؤشرات الفيزيائية أو الحركية التي تصدر عن صاحب

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