البنك المركزي يُنشئ قاعدة بيانات موحَّدة للنظام المصرفي بين فروعه والمركز

2019/09/26 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال البنك المركزي العراقي، الخميس، إنه أنشأ قاعدة بيانات للنظام المصرفي (ICBS) في فرعه بأربيل، مشيراً الى أنها "خطوة تهدف لتوحيد قاعدة البيانات الرئيسة في بغداد والفروع الأُخَرى".





وأكد المركزي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنّه "بالإمكان تنفيذ التحويلات المالية في نظام المدفوعات (RTGS) التي تقوم بها المصارف إلى حساباتها في فرع أربيل والبصرة بصورة مباشرة وآنية".

وأضاف أن "دائرة المحاسبة تعمل حاليًّا باتجاه ربط قاعدة البيانات لدى فرع الموصل، ومن المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي".

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