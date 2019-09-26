تحديد موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين

2019/09/26 | 12:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاحد المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين وخلفهم المستحق لشهري ( ايلول وتشرين الاول) من العام الحالي لحاملي البطاقة الذكية والصرف اليدوي في بغداد والمحافظات.

وقال الوزير باسم عبد الزمان في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "الوزارة حددت الموعد المذكور انفا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين بعد اكمال الاجراءات كافة بالتنسيق مع الادارة العامة لمصرف الرافدين".

وأضاف أن "العامل المتقاعد المضمون الذي تبلغ خدمته (30) سنة فأكثر يستلم راتبا تقاعديا مقداره (600) الف دينار لشهرين فقط اما العامل الذي لديه خدمة اقل من (30) سنة فيستلم مبلغا قدره (540) الف دينار".

واوضح عبد الزمان، أن "عائلة المتقاعد المتوفى التي لديها اكثر من ثلاثة مستحقين تستلم راتبا قدره (500) الف دينار فيما تستلم العائلة التي لديها مستحقان راتبا مقداره (480) الف دينار اما عائلة المتوفى التي لديها مستحق واحد فتستلم راتبا قدره (460) الف دينار".

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