مئات الرجال والنساء يسبحون عراة في بحر الشمال البارد

2019/09/26 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرى مئات الرجال والنساء في بريطانيا، وسبحوا في مياه بحر الشمال الباردة، دعما للصندوق الخيري Mind الخاص برعاية الصحة النفسية.وتفيد صحيفة Daily Mirror، بأنه شارك في هذه العملية التي نظمت يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري، وساهم في دعم هذا الصندوق الخيري، أكثر من 700 رجل وامرأة، وبعد انتهاء الفعالية تناولوا جميعا اللحم المشوي.وقد أعلن

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