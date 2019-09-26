صحفية: تركيا أرغمتني على الهروب بسبب حبي لعلم كوردستان

2019/09/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصفت الصحفية الكوردية روزين اوروجو اوضاع الصحفيين في تركيا بانها سيئة، مشيرة الى انها ارغمت على الهروب، رغم عدم رغبتها بذلك.

وقالت اوروجو وهي من مدينة اورفة، شمال كوردستان "لم أكن أحبُّ أن أترك بلادي، فهناك بيتي وأسرتي وأصدقائي.



لا أعتقد أن أحداً يحبُّ أن يترك كلّ تلك الأشياء، لكنني أرغمت على الهروب"، مشيرة الى انها كانت تخشى الاعتقال، أو تُغلق وسائل الإعلام التي عملت فيها، بأوامر من الأمن التركي.

وتابعت "لقد دافعتُ عن نفسي خلال الجلسات، وعلى سبيل المثال من الجرائم التي تود الحكومة التركية محاسبتي عليها هي إعجابي بصورة لعلم كُوردستان على موقع تويتر".

وكانت المحاكم التركية قد اصدرت حكما ضدها بالسجن لمدّة 6 سنوات و3 أشهر و22 يوماً.

يذكر أن أوروجو الحاصلة على إجازة في السينما والّتي تعمل في الصحافة منذ سنوات، تمكنت من الوصول الى اثينا بصعوبة.

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