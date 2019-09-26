شبهات فساد باتفاقيات العراق مع الصين

2019/09/26 | 12:40

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سومر نيوز: أنهى وفد رفيع المستوى من الحكومة العراقية زيارته إلى الصين، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات، وسط قلق من وجود شبها...

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