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المنصوري يعلن تطورات البصرة: مساكن ستسقط و70 بالمئة تجاوزات


المنصوري يعلن تطورات البصرة: مساكن ستسقط و70 بالمئة تجاوزات
2019/09/26 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

قال عضو مجلس محافظة البصرة نشأت المنصوري، إن 70 بالمئة من سكنك البصرة عشوائيات، مشيرا الى ان رفع التجا...

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