المطلبي: الصين ترهن نفطنا 50 عاماً.. وكتلة معروفة أسست

2019/09/26 | 12:40

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بغداد/ سومر نيوز

قال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، إن سنوات حكومة العبادي شهدت انقطاع لأموال الحكومات المحلية الم...

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