من هم المرشحون للاستجواب؟ الملا طلال يرد بالأسماء والأرقام

2019/09/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اعلن النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال، اليوم الخميس، عن تبني كتلته استجواب خمسة وزراء، مشيرا الى انه تقدم باستجواب وزراء الزراعة والنقل والصناعة.وقال الملا طلال في تصريح لـ/SNG/، إن “هناك بعض الوزراء الذين تقدم النواب باستجوابهم يلجأون الى الوسائل اللا أخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة النواب”، داعيا الوزير ...

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