تعرف على مجموعة الأولمبي العراقي في نهائيات آسيا

2019/09/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقعت قرعة نهائيات آسيا تحت 23 عاماً، المنتخب الأولمبي في مجموعة صعبة، بعدما أجريت وقائعها في تايلند قبل قليل. وسيلعب الأولمبي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات تايلند وأستراليا والبحرين.

وتقام البطولة خلال الفترة من 8 إلى 26 كانون الثاني من العام المقابل.

وتحصل من خلالها المنتخبات الثلاثة الأولى على بطاقات التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

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