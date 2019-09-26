الرئيس العراقي يلتقي نظيره الإيراني في نيويورك

2019/09/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس برهم صالح التقى نظيره الإيراني حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الأربعاء.وقالت الوكالة إن الزعيمين استعرضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، مضيفة أن الرئيس العراقي شدد على أهمية التعاون بين البلدين الجارين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة التطرف والإرهاب.(رويترز)

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