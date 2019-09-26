2019/09/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المرور تعلن زيادة منافذ إصدار إجازات السوق ولوحات التسجيل

بغداد -

كلمة

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، اضافة منافذ جديدة

وزيادة عدد العاملين في مواقع اصدار اجازات السوق للمواطنين

الراغبين في الحصول عليها، بينما تعهدت المديرية بان يشهد الشهر

المقبل توفير لوحات التسجيل الجديدة “الالماني” لجميع

مستحقيها وتجهيزهم بها فورا من دون تاخير.

وقال مدير قسم الاجازات بالمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح

اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “الاجراءات التي ستتخذها المديرية

تتمثل بزيادة عدد العاملين في المواقع المخصصة لاصدار اجازات السوق

للمواطنين في بغداد والمحافظات”، مشيرا الى ان “المديرية تسعى من

خلال هذا الاجراء الى القضاء على الزخم الحاصل في تلك المواقع”.

وأضاف سلمان، ان “المديرية ومن خلال الجولات اليومية التي يجريها

المسؤولون فيها للاطلاع على واقع سير العمل في الدوائر والمواقع

التابعة لها لتشخيص اماكن الخلل والمعوقات التي تحول دون انجاز

معاملات المواطنين بشكل دقيق وسريع وايجاد الحلول المناسبة لها، قد

اصدرت جملة من القرارات واتخذت سلسلة من الاجراءات التي غيرت مجرى

العمل في تلك المواقع بشكل واضح للعيان”.

ولفت سلمان الى ان “التغيير شمل ايضا تسهيل عملية انجاز معاملات

المواطنين سواء الخاصة باصدار الاجازة او تجديدها من خلال النظام

الجديد المتبع في مواقع المرور، الذي يعتمد بشكل كبير واساسي على

النظام الالكتروني لادخال البيانات المتعلقة بطالب الحصول على

الاجازة ومن ثم اصدارها بشكل سريع وفوري من دون اللجوء الى الروتين

الورقي القديم الذي يتطلب جهدا ووقتا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن زيادة منافذ إصدار إجازات السوق ولوحات التسجيل) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن زيادة منافذ إصدار إجازات السوق ولوحات التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).