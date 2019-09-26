2019/09/26 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، يوم الخميس، عن استلام وجبة

جديدة من أجهزة السونار "يابانية المنشأ".

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في بيان إن "عدد الاجهزة التي

استلمتها الدائرة بلغت 14 جهازاً من الشركة المجهزة شركة النخبة

الدولية لتجارة الاجهزة والمستلزمات الطبية".

وأضاف أن "الوجبة جاءت ضمن العقد 34 الخاص بتجهيز ونصب اجهزة سونار

(ثابت ومتنقل ) لجميع المؤسسات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تستلم 14 جهاز سونار صحي ياباني المنشأ) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تستلم 14 جهاز سونار صحي ياباني المنشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).