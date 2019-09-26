العراق وفلندا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/09/26 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره الفنلنديّ تيمو سويني، العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وآليّات الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح البلدين الصديقين، كما تناولا بالبحث القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترَك.وقال بيان لوزارة الخارجية وتلقته وكالة صدى، أنّ الحكيم ابدى حرص العراق على إقامة علاقات مُتوازِنة قائمة على تبادل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة

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