المشاط للنظام السعودي: أمامنا أيام محدودة جدا للصبر

2019/09/26 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس، مهدي المشاط، إن تعاطي الطرف الآخر مع المبادرة التي أعلنت الأسبوع الفائت لم يكن مسؤولًا أو مشجعًا لحد الآن،

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