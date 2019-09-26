أردوغان : إلقاء اللوم على إيران في هجوم “أرامكو” أمر غير صائب

2019/09/26 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إلقاء اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري معملين لشركة “أرامكو” السعودية.

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