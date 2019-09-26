النقل تبدا بتهيئة ساحة للتبادل التجاري بين العراق والسعودية في عرعر

2019/09/26 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن البدء بتهيئة ساحة للتبادل التجاري بين العراق والسعودية، في منفذ عرعر الحدودي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "شركة النقل البري بدأت بتهيئـة ساحة التبـادل التجـاري في منفـذ عرعر على الحـدود العراقيـة السعوديـة بمساحة تقدر ( 70 ) دونماً ملـك صرف لصالح الشركة يتم العمل من خلالهـا لتبـادل الحمولات الداخلـة للعراق والخارجة منه باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية".

واضافت ان "ساحة التبـادل التجـاري لمنفذ عرعر أول ساحـة تم التعاقـد عليهـا من قبل الشركة تعمل وفق قانـون الاستثمار فيمـا تواصل سعيهـا بجدية بغية الحصول على موافقـات رسميـة لإنشاء ساحـات للتبـادل التجـاري في بقيـة المنافذ الحدوديـة".

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