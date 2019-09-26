الاسايش تلقي القبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم مخدرات في أربيل

2019/09/26 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المديرية العامة للآسايش في اربيل ، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم مخدرات.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مركز مكافحة المخدرات التابع للآسايش في منطقة (الحاج عمران) ألقى القبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم 8 كغم من مادة الكرستال المخدرة".

وأضافت أن "قوات الامن ضبطت بحوزتهم ايضا 50 غرام من مادة الترياق المخدرة كان المتهمون قد اخفوها بحبات جوز وعكازة معاقين"، لافتاً إلى أن "المتهمين اعترفوا بجريمتهم، وتم عرضهم على القاضي وفق المادة 14 المتعلقة بالمخدرات".

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