ضبط عجلة محملة ببيض فاسد جنوبي بغداد

2019/09/26 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية نجدة محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن ضبط عجلة محملة ببيض فاسد في منطقة الزعفرانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "دوريات نجدة الزعفرانية تمكنت من إلقاء القبض على عجلة حمل نوع كيا براد ابيض اللون وبداخلها 19 كارتونة من مادة البيض منتهي الصلاحيات".

وأضافت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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