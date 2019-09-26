2019/09/26 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..اتحاد الكرة يبدأ اجتماعا طارئا برئاسة مسعود وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اتحاد الكرة يبدأ اجتماعا طارئا برئاسة مسعود) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اتحاد الكرة يبدأ اجتماعا طارئا برئاسة مسعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).