تقرير امريكي : داعش يتحرك لفك اسر الآلاف من عناصره في سوريا والعراق

2019/09/26 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير أميركي :” ان تنظيم داعش الارهابي يحاول التحرك، لأجل فك أسر الآلاف من عناصره الذين اعتقلوا في سوريا والعراق، في مسعى لاستعادة الخلافة المزعومة التي جرى إعلانها في حزيران 2014 “.ونقلت صحيفة صن البريطانية عن التقرير :” ان داعش يتحرك لاخراج عناصره من السجون، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده […]

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