2019/09/26 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: epxiHlZpzx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ مطبخي مع الشيف عباس .. كبسة دجاج خليجية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد/ مطبخي مع الشيف عباس .. كبسة دجاج خليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).