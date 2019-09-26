للتهرب من الرسوم.. تلاعب بالأوزان في منفذ حدودي

2019/09/26 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباركشفت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عن حالات تلاعب في أوزان الشاحنات المحملة بالبضائع في منفذ سفوان الحدودي بالبصرة.

وذكر بيان الهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "تمكنت ملاكات مديرية تحقيق البصرة في الهيئة من ضبط حالات تلاعب في أوزان الشاحنات المحملة بالبضائع في منفذ سفوان الحدودي، للتهرب من دفع الرسوم الگمرگية الحقيقية".

واضاف البيان، انه "تمكنت من ضبط المدير المفوض لإحدى شركات الاستيراد مع أحد موظفي الشركة، مفصحة عن ضبط عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بأوزانها بقصد التهرب من دفع الرسوم الحقيقية، كما تم ضبط المعاملات الخاصة بتلك الشاحنات".

وتابع، إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق".

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في أواخر حزيران الماضي عن ضبط (25) شاحنةً محملةً بـ(50) حاويةً من مادة المرمر في ميناء أم قصر الشمالي، لوجود تلاعب في أوزانها لتقليل الرسم الگمرگي.



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