21 سنة سجن لهكر أُدين بالابتزاز الالكتروني

2019/09/26 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارصدرت، يوم الخميس، 3 احكاما بالسجن عن ثلاث قضايا بحق شخص قام بتهكر صفحات شخصية في "الفيسبوك" لمواطنين، وتهديدهم، في محافظة واسط.

وقال بيان مجلس القضاء الأعلى، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "محكمة جنايات واسط الهيئة الاولى أصدرت أحكاما بالسجن 21 عاما بواقع السجن سبع سنوات عن ثلاث قضايا بحق مدان عن جريمة الابتزاز الالكتروني".

واوضح البيان، انه "نظرت المحكمة ثلاث قضايا لمدان وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات عن كل قضية لقيامه بتهديد ثلاثة مواطنين وابتزازهم باسناد امور مخدشة بالشرف بعد تهكير صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع، أن"الاحكام بحق المدان تأتي استنادا لاحكام المادة التاسعة 430/1/2 من قانون العقوبات العراقي".



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