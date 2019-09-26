أ ف ب: وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

2019/09/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عن وفاة الأخير عن عمر يناهز 86 سنة، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.وانتمى شيراك لحزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، وانتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، قبل أن تنتهي رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007.وشغل الرئيس الفرنسي

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