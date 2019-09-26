2019/09/26 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلنت مديرة الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة ارهابيين في الموصل بعد عودتهم من اربيل .وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات فوج القيادة واستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة القت القبض على ثلاثة ارهابيين قادمين من اربيل بعد نصب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 إرهابيين بعد عودتهم من أربيل للموصل وكالة خطوة برس.

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