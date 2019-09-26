2019/09/26 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..اهم لقاءات رئيس الجمهورية في نيويورك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد .. اهم لقاءات رئيس الجمهورية في نيويورك) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد .. اهم لقاءات رئيس الجمهورية في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).