نائب محافظ كربلاء يؤكد استقرار الوضع الأمني بالمحافظة ويحذر من

2019/09/26 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، الأربعاء، استقرار الوضع الأمني في المحافظة، معتبراً أن هناك "هجمة إعلامية شرسة" تحاول تصوير كربلاء على أنها غير مستقرة أمنياً.وقال الفتلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "كربلاء آمنة ولم يحصل أي خرق أمني في المحافظة"، مشيراً إلى أن "التفجير الذي حصل كان خارج حدود كربلاء".وأضاف، أن "هناك هجمة إعلامية شرسة على كربلاء تحاول تصوير كربلاء على أنها غير مستقرة أمنياً"، متابعاً: "نحن مقبلون على زيارة مليونية ولا نحتاج هكذا تصريحات تؤثر على الوضع الأمني في المحافظة".

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