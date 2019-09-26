2019/09/26 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، يوم امس الأربعاء، أن المهاجم الدولي السابق جاني ريفيرا، الفائز بالكرة الذهبية عام 1969، نال شهادة تدريب في سن الـ76 عاما.وأفاد رينزو أوليفييري رئيس نقابة المدربين الرياضيين الصحيفة الإيطالية أن “ريفيرا كتب تاريخ كرة القدم، ومع ذلك تواضع ليعود طالبا، بدون أن يتغيب عن أي حصة”.وبات بإمكان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تجاوزه عتبة السبعين ريفيرا يدخل عالم التدريب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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