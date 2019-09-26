أسهم أوروبا تصعد بدعم تفاؤل بشأن التجارة

2019/09/26 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد تصريحات إيجابية من الصين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة عززت معنويات المستثمرين لكن أسهم شركات التبغ تراجعت بعدما أصدرت شركة إمبريال براندز تحذيرا بشأن الأرباح مما تسبب في كبح المكا

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