2019/09/26 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط الذهب اثنين في المئة متراجعا من أعلى مستوى له في عدة أسابيع، بفعل الشكوك السياسية في الولايات المتحدة بعد فتح تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب وهو ما دفع المستثمرين لالتماس الأمان في الدولار وقلص جاذبية المعدن النفيس.وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.7 في المئة إلى 1505.30 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يهوي والمستثمرون يتهافتون على العملة الخضراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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