الكشف عن تلاعب بأوزان الشاحنات في منفذ سفوان الحدودي

2019/09/26 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة في هيأة النزاهة من ضبط حالات تلاعب في أوزان الشاحنات المحملة بالبضائع في منفذ سفوان الحدودي؛ للتهرب من دفع الرسوم الگمرگية الحقيقية.

وأشارت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى أن “ملاكاتها التي انتقلت إلى المنفذ؛ تنفيذاً لمذكرة قضائية، تمكنت من ضبط المدير المفوض لإحدى شركات الاستيراد مع أحد موظفي الشركة، مفصحة عن ضبط عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم التلاعب بأوزانها بقصد التهرب من دفع الرسوم الحقيقية، كما تم ضبط المعاملات الخاصة بتلك الشاحنات”.





وأضافت، انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق”.





جدير بالذكر أن المديرية سبق أن أعلنت في أواخر حزيران الماضي عن ضبط (25) شاحنةً محملةً بـ(50) حاويةً من مادة المرمر في ميناء أم قصر الشمالي؛ لوجود تلاعب في أوزانها لتقليل الرسم الگمرگي.

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