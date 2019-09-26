القبض على 16 مطلوبا في صلاح الدين

2019/09/26 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة صلاح الدين ،اليوم الخميس ،القبض على 16 متهما بقضايا جنائية مختلفة ،فيما نفذت حملة تثقيفية وتوعوية ضد مخاطر تعاطي المخدرات وترويجها.

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