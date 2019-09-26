قوات امنية تنفذ عملية تمشيط لتعقب فلول داعش الارهابي شمال شرق بعقوبة

2019/09/26 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قوات مشتركة عملية امنية لتمشيط حوض الوند شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني :” ان قوات امنية مشتركة اطلقت عملية تمشيط للبساتين والاراضي الزراعية في حوض الوند في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة ، لملاحقة فلول داعش الارهابي “.واضاف :” ان عملية تمشيط حوض الوند تأتي ضمن ستراتيجية […]

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