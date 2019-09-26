عارض حرب العراق ووقف ضد اسرائيل.. ماذا تعرف عن الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك؟

2019/09/26 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق برحيل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، والذي أعلنت وفاته اليوم، تطوي فرنسا صفحة مهمة من تاريخها السياسي المعاصر، ذلك أن رجل الجمهورية الخامسة ساهم في صنع السياسة الفرنسية الداخلية والخارجية طوال أربعة عقود، وهو لا يزال يحتل المرتبة الأولى في قائمة الرؤساء الأكثر شعبية لدى الفرنسيين، متجاوزاً بذلك الرئيسين الراحلين فرانسوا ميتران […]

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