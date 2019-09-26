2019/09/26 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما قادت خديجة أكتر خوشي، البالغة من العمر 19 عاما، مئات الأشخاص إلى منزل زوج المستقبل، لم تفعل ذلك إلا من أجل جميع النساء في بنغلاديش، على أمل أن يحذون حذوها، كما تقول.ويُعتقد أن هذه المسيرة هي الأولى من نوعها في بلد كان يحدث فيه عكس ذلك لقرون عديدة، إذ كان الرجال يجتمعون في مسيرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عروس تكسر كل تقاليد الزفاف بهذه الخطوة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عروس تكسر كل تقاليد الزفاف بهذه الخطوة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عروس تكسر كل تقاليد الزفاف بهذه الخطوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).