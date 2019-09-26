2019/09/26 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تشعر بوجود جرثومة تسبب لك ألم شديد دون أن تعرف أنها تعيش بداخل معدتك، فالبعض يشعر بآلام في المعدة ولا يعرف بوجودها إلا بالتحليل المختبري، لهذا فإن التعرف أكثر على أسباب جرثومة المعدة وأعراضها مهم لك لعلاجها والوقاية منها، لأنها قد تنتقل إلى أبنائك وأفراد أسرتك، بعد استخدام نفس الأدوات الشخصية.جرثومة المعدةهي نوع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعراض جرثومة المعدة وطرق علاجها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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