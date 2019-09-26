اتحاد الكرة يعقد إجتماعا طارئاً

2019/09/26 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود.

وذكر بيان مقتضب لاعلام الاتحاد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان الاجتماع "لوضع خارطة طريق جديدة".يشار الى ان الاجتماع يأتي مع تطورات متلاحقة في شكوى الكابتن عدنان درجال ضد اتحاد الكرة في تزوير اوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد في الانتخابات السابقة.وحكمت محكمة جنايات الرصافة على أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لمدة سنة و6 أشهر بخصوص قضية التزوير الخاصة بدرجال.انتهى

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