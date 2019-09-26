2019/09/26 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ نينوى، ان الملف الامني في قضاء سنجار – ذو الغالبية الايزيدية- سيكون تحت إشراف الشرطة المحلية من أبناء المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد القوة الماسكة لأمن سنجار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد القوة الماسكة لأمن سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).