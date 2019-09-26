اليوم.. اجتماع هام لاتحاد الكرة ودرجال يعقد مؤتمراً صحفياً

2019/09/26 | 13:44

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بغداد :سومر نيوز

يعقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعاً هاماً بشأن شكوى النجم الدولي السابق عدنان درجا...

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