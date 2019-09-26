الخارجية النيابية: الوساطة العراقية قد تنتهي بلقاءات مباشرة بين السعوديين والإيرانيين

2019/09/26 | 13:44

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بغداد :سومر نيوز

أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاءت لغرض ...

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